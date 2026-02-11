「大和証券Mリーグ2025-26」2月10日の第1試合で、BEAST Xの下石戟（連盟）が、オーラスの劇的な横移動によって逆転トップを飾った。あまりに予想外の幕切れに、控室で観戦していたチームメイトたちからも驚きの声が上がった。

【映像】レアなメガネ姿の中田がびっくり

場面は南4局。下石は4万2100点持ちの2着目で、5万2000点と大きくリードするトップ目の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）を追いかけていた。終盤の15巡目、下石はタンヤオ・平和で逆転をかけたリーチを敢行。一発か裏ドラ1枚で満貫となる勝負手で、待ちは2・5・8筒。山には3枚残っていた。

その直後、3着目のEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）が4・7索待ちで追っかけリーチを入れる。ここで園田は、下石にアガられて逆転を許すよりも、石井に差し込んで局を終わらせた方が逃げ切りトップの可能性が高いと判断。熟考の末、石井の当たり牌である7索を打ち出した。

しかし、石井の手はタンヤオ・平和・赤2という勝負手。これにリーチと一発が加わり、打点は想定を上回る跳満1万2000点に跳ね上がった。この放銃で園田は2着に転落し、がっくりと肩を落とした。一方、棚ぼたでトップが転がり込んだ下石は、まさかの展開で今期11勝目を手にした。

この様子を控室で見ていたのは、東城りお、鈴木大介、中田花奈（いずれも連盟）の3人。特に珍しいメガネ姿でモニターを見つめていた中田は、あまりの衝撃に言葉を失った。東城が「（園田が）7索、打とうとしてる」と察知し、大介が「こんなのある？」と絶句する中、跳満確定の瞬間に中田は「なんか、ラッキーしちゃった…」とポツリ。大喜びしていいのか戸惑うような、可愛らしい“きょとん顔”を披露した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

