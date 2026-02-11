NHKを含めたテレビ各局で、人気女子アナウンサーのフリー転向が続いている。

【画像】彼女が「プロジェクトX」の新たな顔？ 著者期待の女子アナ3人を写真で見る

昨年はテレビ東京の大江麻理子アナ（47）やTBSの宇内梨沙アナ（34）、NHKの中川安奈アナ（32）などが退社した。さらに年が明けてからも、NHKの和久田麻由子アナ（37）や日テレの岩田絵里奈アナ（30）のフリー転身が続いている。退社の事情はまちまちだろうが、その多くは「知名度のあるうちに」という側面もあるだろう。

フリーに転身することで、結婚・出産・育児などのライフイベントに応じた露出や仕事量の調整が可能となり、メリットは局アナにくらべて小さくないと言われる。一方、こういった人気アナのフリー転向によって、今後、各局の女子アナの勢力図に「大きな変化が生じていくことは間違いない」と見る放送関係者が多い。

今年入社9年目を迎える日本テレビの市來玲奈アナウンサー

「好きな女子アナランキング」

昨年12月にオリコンが発表した「好きな女性アナウンサーランキング」によると、1位はTBSの田村真子アナ（30）だったという。続いて江藤愛アナ（40＝TBS）、有働由美子（56＝元NHK）という結果だったが、ある放送関係者は、

「こうしたランキングは、情報番組やバラエティー系の番組を担当している女子アナが上位を占める傾向にあります。そのため、ニュースなどの報道系を担当している女子アナが考慮されにくい調査と言えなくもありません。結局、情報やバラエティー、スポーツなどの分野でマルチに活躍している女子アナの争いということになり、アナウンサーとしての本来の実力よりは、露出度、親近感、さらにはタレント性などが評価されがち。その観点での『好きな女子アナ』なのでしょう。もっとも、9位に大下容子アナのようなベテランが入っているのは、この調査の良心なのかもしれませんね」

過去のランキングを振り返ると、元フジテレビの高島彩アナ（46）が08年、日本テレビの水卜麻美アナ（38）は17年、そしてテレビ朝日の弘中綾香アナ（34）が23年に、それぞれ5年連続で1位を獲得し「殿堂入り」している。

こうしたランキングにはなかなか名が挙がらないが、筆者が今年、活躍を期待したい女子アナを3人紹介してみたい。

1人目はアイドル出身の日テレアナ

まず1人目は日本テレビの市來玲奈アナ（30）だ。現在、担当している主な番組は朝の情報番組「ZIP!」と深夜の音楽番組「バズリズム02」。「ZIP」は「SHOW BIZ」のコーナーを受け持っている。

市來アナがアイドルグループ・乃木坂46の元メンバーだったこともあり、ベテラン放送関係者は、「アイドルからの転身で色がつき過ぎている感は否めない。大きな番組に抜擢され露出が増えると、視聴者の好みが割れるのか、意味もなく批判されやすい部分がある」と“弱点”を指摘するが、同時に情報番組や音楽番組出演時の振る舞いについては「番組の段取りを把握するのが早く、進行が安定していて、番組の空気を壊さない」と評価する。

昨年は女子アナとして初めて番組を企画・プロデュースする機会もあった。乃木坂46の第一期生として活躍してきたことをふまえ、「大きな感謝の気持ちと、坂道グループの魅力、素晴らしさを伝えたい」と企画・プロデュースしたのが「あの坂道をのぼって話そう」だった。

番組は乃木坂の梅澤美波（27）、櫻坂の松田里奈（26）、そして日向坂の佐々木久美（30）という当時の“坂道グループ”のキャプテンが登場し、癒しの女子温泉旅をしながら本音トークを繰り広げるというものだった。4月17日から5月29日まで毎週木曜日に2話ずつ定額制配信サービスの「Hulu」で配信された他、スタート日は地上波でも放送して評判を呼んだ。

今年、入社9年目を迎える。同期の岩田絵里奈アナのフリー転身もあり、局内では「報道、情報番組ばかりではなくエンタメやスポーツと幅広い分野で通用できるアナウンサーとして貴重な存在になっている」と、期待する声も高まっている。実力が備わっているだけに、これからは自己アピールも積極的にしていくべきだろう。

2人目はテレ朝の24年入社アナ

2人目はテレビ朝日の三上賀子（みかみ・よしこ＝24）アナだ。現在、朝の情報番組「グッド！モーニング」に出演している他、クイズ・バラエティ「くりぃむクイズミラクル9」では進行アシスタントを務めている。同じく朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」でアシスタントを担当している松岡朱里アナ（24）とは同期。女子アナに詳しいライターが言う。

「テレ朝は弘中綾香アナと大下容子アナが局の看板となっていて、その下には市來さんと同じ乃木坂46出身の斎藤ちはるアナ（28）や安藤萌々アナ（27）、森山みなみアナ（27）といった面々がいます。そういった中で24年の入社の三上アナと松岡アナにも期待が集まっていることは確かです。三上アナは入社日（24年4月1日）から『グッド！モーニング』に登場し、ニュースやエンタメ・スポーツ分野など、実践で鍛えられる形で配置されています。番組を見ていても、読みや所作など新人ながら基礎は一定以上です」

また、女子アナ・ウォッチャーによると、

「スポーツが得意でテニスは4歳から始め高校2年まで続けていました。大学時代（慶応義塾大）は弓道部で、全関東学生弓道選手権にも出場し、女子個人戦では予選を通過したといいますから、本質的に運動神経がいいのでしょうね。しかも、東京五輪にはボランティアとして参加していたそうですから根性があると思います」

スポーツばかりではない。語学についても優秀で、英語や中国語以外に「オリンピックの公用語」だという理由からフランス語も学び、検定2級の実力だという。今後は国際的なスポーツ番組でも十分に活躍できそうだ。

「当然でしょうけど真面目に頑張っているし、何より愛嬌もあるので局内の評判は高いですね。いずれにしても局のイメージにも合っているんじゃないでしょうか。取材したいスポーツ選手として（米フィギュアスケートの）ネイサン・チェン選手を挙げたりしていますので、彼女自身はスポーツ番組に興味を抱いているんでしょうね。出演している『グッド！モーニング』では取材や現場レポなどの実績を積んでいるし、『ミラクル9』でも、司会の上田晋也と出演者との間（ま）を壊さない落ち着いた進行は、視聴者からの評価も高いようですから、若手のアナウンサーの中でも伸び代は十分だと思います」（テレ朝関係者）

すでに2月6日から始まったミラノ・コルティナダンペッツォオリンピックにも派遣されているが、6月11日からはカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国が共同開催する初めての「FIFAワールドカップ2026」も開幕する。さらにWBCやMLBなど国際的なスポーツ大会などが多いだけに、ここは三上アナの活躍を期待したいところだ。

3人目は「プロジェクトX」抜擢で第2のクボジュンに？

3人目はNHKの大谷舞風アナ（27）だ。大谷アナは20年にNHKに入局し、福井局に配属され「ニュースザウルスふくい」のキャスターや、県内、および北陸3県合同のラジオ第一放送の番組などを担当してきた。東京には24年の人事異動でやって来て、現在は朝のニュース「おはよう日本」で、平日の午前5時から6時まで、隔週のキャスターを担当している。

「大谷アナは、関西学院大学のミスキャンパスでは準ミスに輝いた実績もあるなどで、在学中から表現力に優れていました。しかも清楚な感じの美人であることから、実は福井局時代から女子アナ・マニアの間では評価が高かった。担当番組では地域ニュースや防災情報が多かったのですが、存在感はありました。噛んだり、間違えたりする場面もあり、アナウンス力を指摘する声も多々ありますが、落ち着いた声質と丁寧な話し方は分かりやすいと言われています」（前出の女子アナ・ウォッチャー）。

人柄や柔らかな笑顔が好感度につながっている大谷アナは、学生時代に甲子園球場で「ビール売り」のバイトをしていたことも話題になった。1日最高198杯を売ったという。この数字が多いのか少ないのかは筆者には分からないが、読売テレビで“踊る女子アナ”と言われる佐藤佳奈（29）アナ、フリーアナの皆藤愛子（42）など「売り子」経験のある有名アナは少なくない。前出の女子アナ・ウォッチャーによると「こういった学生時代のバイトが、女子アナにとってはレア情報として拡散されやすくなる」そうだ。

NHKの中でも若手有望株として期待される大谷アナ。同僚の間でも「彼女と仕事をした人でしたら誰も悪いことは言わないと思います。とにかく何と言っても性格がいい。自分のことは後にしても相手のことを立てようとするタイプなのです」（NHK関係者）と評価は高い。2年間も朝の5時台のニュースを担当させておくのはもったいない、という声もある。

NHKでは春の改編で和久田アナが担当してきた「未解決事件」が一旦、終了、さらに「チコちゃんに叱られる」の塚原愛アナ（49）が、「のど自慢」の司会に移るなど大幅な異動が決まった。

大谷アナをめぐっては「『新プロジェクトX」の司会に抜擢される」（NHKに詳しい放送記者）という情報もある。福井局時代からニュースや防災情報などを経験しており、視聴者目線でのアナウンス能力も備わっているだけに、適材適所という点で考えると当然の人選だろう。今後、番組の評価を改めて高める存在になるかもしれない。実際、民放の社会情報局のプロデューサーも、

「『プロジェクトX』は、かつては久保純子（54）や膳場貴子（50）などNHKの人気女子アナを生んできた看板番組。そういった意味でも大谷アナの抜擢は大きな話題になるはずです。今後、和久田アナや鈴木奈穂子アナ（43）、桑子真帆（38）を超える看板アナに化ける可能性も秘めているかもしれません」

NHKも18年ぶりの内部昇格で井上樹彦新会長になった。それだけに現場での実践や経験を重視した思い切った人選を期待したい。

渡邉裕二（わたなべ・ゆうじ）

芸能ジャーナリスト

デイリー新潮編集部