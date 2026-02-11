TVアニメ「シドニアの騎士」オーケストラコンサートメインビジュアル解禁！angela歌唱の新録音源を一部先行解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年4月18日(土)・19日(日)に開催される、TVアニメ「シドニアの騎士」初のオーケストラコンサート「TVアニメ10周年記念興行『シドニアの騎士 交響音楽祭』：主催 東亜重工芸術局」のメインビジュアルとチケット二次先行情報が解禁。あわせて音楽監督・朝倉紀行が本公演のために特別アレンジし、主題歌アーティスト・angelaをボーカルに迎えて新録音した「シドニアの騎士」テーマ曲スペシャルバージョンも一部先行解禁された。

本公演では、人類の存亡をかけた宇宙戦争を描く『シドニアの騎士』の名曲の数々を、アニメ本編の名場面映像とともに上映しながら、Japan Pops Orchestraによる迫力の生演奏でお届けする。

さらに、主題歌アーティスト・angelaや逢坂良太、洲崎綾、大原さやかといった豪華声優陣もゲスト出演が決定している。スクリーンに映し出される迫力のアニメ映像と生のオーケストラサウンドが融合した『シドニアの騎士』の壮大な世界を、ぜひ会場で体感してほしい。

また、本公演のために、音楽監督・朝倉紀行が特別にアレンジし、新たに録音した「シドニアの騎士」テーマ曲の音源が一部先行解禁された。主題歌アーティスト・angelaをボーカルに迎えて、オーケストラならではの迫力をより深く味わえるスペシャルバージョンとなっている。本音源は特典グッズ付きチケットに付属するCDに収録されており、チケット二次先行受付(抽選)をもって受注締切となる。あわせて、解禁音源を使用した約1分の音源付き映像も新たに公開された。本楽曲はーケストラコンサートにて、angelaによる生歌唱とフルオーケストラによる生演奏でも初披露。『シドニアの騎士』の新たな楽曲誕生の瞬間をぜひ会場で堪能してほしい。

●イベント情報

TVアニメ10周年記念興行『シドニアの騎士 交響音楽祭』：主催 東亜重工芸術局

2026年4月18日(土)・4月19日(日)

＜DAY1＞開場時間：17:15／開演時間：18:00

＜DAY2＞開場時間：13:15／開演時間：14:00

※DAY1とDAY2では、一部セットリストが異なります。

会場：第一生命ホール

https://www.dai-ichi-seimei-hall.jp/

出演者：

指揮：榊 真由

桐朋女子高等学校音楽科ピアノ科および桐朋学園大学指揮専攻卒業。同研究生指揮専攻修了。指揮を梅田俊明氏に師事。2019年〜2021年 NHK交響楽団にて首席指揮者パーヴォ・ヤルヴィ氏のアシスタントを務める。2023年 NHK大河ドラマ「どうする家康」の劇中音楽の指揮を務める。2024年 藤原歌劇団オペラ「ピーア・デ・トロメイ」にて副指揮者を務める。桐朋学園大学嘱託演奏員。

管弦楽：Japan Pops Orchestra (JPO)

タクティカートオーケストラの新たなセクションとして2025年に発足。従来のクラシック公演で培った演奏力を活かしながら、『蒼穹のファフナー Symphony Orchestra Concert 2025』出演を皮切りに、アニメ・ゲームファンや他ジャンルの愛好家など、より多くの人に音楽の魅力を届ける多彩なプログラムを企画・演奏している。

https://www.tacticart-orchestra.com/japan-pops-orchestra

サックス：東 秀樹

在学中よりクラシックからポップス、ロック、現代音楽まで幅広く演奏。卒業後フリーランス奏者として活動し、朝倉紀行氏作品など映像・ゲーム音楽のレコーディングに参加。サックスユニット「Tokyo Rockʼn Sax」メンバーとしてZepp東京ワンマンライブを成功させるほか、クロアチアでのワールド・サクソフォーン・コングレスに出演し国際的にも注目を集める。

キーボード：山本真央(Mao)

キーボードプレイヤー・作曲家。2011年、ロックバンドLIGHT BRINGERでキングレコード NEXUS レーベルよりメジャーデビュー。TVアニメ『シドニアの騎士』『ゾイドワイルド』『アトム ザ・ビギニング』など、朝倉紀行氏作品の劇伴に参加。アニメ主題歌の作編曲も多数手掛けるほか、サポートプレイヤーしてGRANRODEO、松本梨香、MYTH & ROIDなど多くのアーティストと共演。

マニピュレーター：岩田昌樹

大学在学中より活動を開始。2008年から韓国、中国で編曲、キーボード演奏を行い、2011年日本コロムビアよりメジャーデビュー。仮面ライダーシリーズやCALL MY NAME、East Of Edenなどへの楽曲提供、共作詞、共編曲に携わるほか、PanasonicやGoogle GboardなどCM音楽も手掛ける。マニピュレーターや映像作品に携わるなど多彩なフィールドで活躍する。

音楽監督・監修：朝倉紀行

1982年ロックバンドとしてTBSドラマ主題歌でデビュー後、作曲家に転向。西田ひかるやCoCoなど多数のアーティストに楽曲提供。1995年フジテレビアニメ『るろうに剣心・明治剣客浪漫譚』を担当。1998年PlayStation『天誅』ではアジア各国の民族音楽を取り入れたサウンドを提示。近年では世界的ヒット作『隻狼 SEKIRO』や、宇宙を題材とした『シドニアの騎士』、『ゾイドワイルド』『アトム ザ・ビギニング』などの劇伴を手がける。

ゲスト：

＜Day1＞

angela、洲崎 綾（星白閑役）、大原さやか（小林艦長役）

＜Day2＞

逢坂良太（谷風長道役）、洲崎 綾（星白閑役）

チケット情報

【チケット料金】

特典グッズ付きS席：20,000円（全席指定／税込）

S席：15,000円（全席指定／税込）

特典グッズ付きA席：18,000円（全席指定／税込）

A席：13,000円（全席指定／税込）

※券種別の応募状況・機材席の関係で、ゾーニングエリアの調整・変更をさせていただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※A席には、ステージおよびスクリーンの一部が見えづらいお席が含まれる場合がございます。

チケット販売スケジュール

二次先行受付（抽選）

抽選申込期間：2026年2月9日(月)19:00 〜 2月23日(月祝)23:59

当選通知：2026年2月25日（水）18:00

チケット申込URL

https://w.pia.jp/t/sidonia-anime2026/

※クレジットカード支払いのみ

特典グッズ：東亜重工芸術局発行：新録CD付き特別装丁版楽譜セット

TVアニメ「シドニアの騎士」音楽監督・朝倉紀行が本公演のために特別アレンジし、新録音したシドニアの騎士テーマ曲を収録。さらに主題歌アーティスト・angelaをボーカルとして迎えたスペシャルバージョンも含む全2曲に、今回用に書き起こした本テーマ曲の楽譜を加えた、シリアルナンバー付き豪華セットです。

※特典グッズのイメージ画像は後日解禁いたします。

※特典グッズ付きチケットのグッズは、各公演当日に会場でのお渡しのみとなります。後日の発送対応はございません。

※特典グッズの初期不良は公演当日に限り交換対応いたします。後日の交換は原則できませんので、必ず当日中に

ご確認のうえスタッフへお申し出ください。

※特典グッズ付きチケットは、各座席に特典が付属する券種であり、前方席を保証するものではありません。

※同一エリア内であっても、特典グッズ付きチケットと通常チケットは、券種が異なるため同時にご購入いただけません。

連番でのご着席を希望される場合は、同一の券種にてお求めください。

チケットに関する注意事項はこちら

https://sidonia-anime.jp/news/260209_01.php

©弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局

関連リンク

TVアニメ「シドニアの騎士」公式サイト

https://sidonia-anime.jp/#index