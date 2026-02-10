2月10日までに、女優の小雪が自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、その近影が話題となっている。

小雪は、《「パン恋」撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット》と綴り、現在放送されている『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の撮影終わりのプライベートショットを公開した。

「添えられた写真には、黒のポンチョとスラックスに靴と、全身ブラックコーデを披露した小雪さんが写っていました。スマホを見ながら自然に歩く姿を捉えた写真となっています。さらに、《メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！》とも綴られており、撮影後のすっぴん姿であることも明かしたのです」（芸能プロ関係者）

貴重なオフショットとなった今回。コメント欄には、彼女のナチュラルな姿にうっとりする声が多く寄せられた。

《カッコいい、素敵》

《見るたびに綺麗になってません？》

《ノーメイクなの？陶器肌で美し過ぎます》

プライベートでも普段と変わらぬ美しさに、驚く声が多く寄せられたようだ。

そんな彼女のナチュラル志向は、そのほかのライフスタイルにも現れていると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「小雪さんは、2011年に俳優の松山ケンイチさんと結婚。3人のお子さんにも恵まれました。その後一家は、2019年から東京と北日本での二拠点生活を開始しています。田舎では自給自足の生活をおこなっており、調味料やお子さんのおやつを手作りするなど、地方での生活を堪能しているようですよ」

これまでにもメディアで2拠点生活について語ってきた小雪。実生活にも取り入れている自然派思考だが、その飾らないプライベートの公開で幅広く支持され続けている。

「2022年12月に放送された『徹子の部屋』（テレビ朝日系）にゲスト出演した際にも、子供の好きなアイスクリームも気軽に買いに行けないなど、地方ならではの大変さについて飾ることなく語っていました。

さらに、1月に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）では、松山さんとの関係にも言及。あまり家事をしないという松山さんに対して、『もう疲れたよね、言うの』と吐露。世間の夫婦と同じような悩みを抱えていることも明かしました。そんな“等身大“な姿が彼女の魅力の一つなのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

公私共にこだわるナチュラルさが、彼女の美貌に現れている。