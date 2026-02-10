タレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで、沖縄県警に逮捕されたことが10日、分かった。

関係者によると、羽賀容疑者は昨年3月、沖縄県内の飲食店で、女性2人に対しわいせつな行為をしたという。羽賀容疑者と女性2人は面識があり、女性の体を触るなどしたほか、うち1人にはキスをしようとした疑い。

被害女性が警察に相談し、捜査の結果、羽賀容疑者は今年2月に逮捕されたという。

X（旧ツイッター）では、羽賀容疑者の本名に注目が集まった。「當真」の「當」は「当」の旧字体に当たる。「本名の方が芸名っぽい。羽賀研二こと当真美喜男 当真 美喜男 当真美 喜男 なのか悩む変わった名前ですね」「當真パイセンまたかよ…」「羽賀研二がまた捕まったようだ。本名も出てる。今芸能界にいる當真さんと當間さんに 迷惑かけんなよ」「羽賀研二の本名が當真美喜男って名前なのが想像の斜め上すぎてびっくりしてる。笑」などのコメントがあった。

羽賀容疑者は、沖縄県出身。81年ミュージカル「ザ・ファンタスティックス」でデビュー。82年からフジテレビ系「笑っていいとも！」の「いいとも青年隊」として活躍。NHK大河ドラマ「北条時宗」（01年）、TBS系「嫌われ松子の一生」（06年）などにも出演した。06年10月、自宅家政婦だった元会社員女性と結婚したが、16年に離婚した。