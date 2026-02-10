「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」P.A.WORKSでTVアニメ化決定！超ティザービジュアル＆PV解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数が130万部を突破し（※電子書籍含む）、新エピソード配信の度にSNSを騒がせる、ファンタジー漫画「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」（講談社「月マガ基地」にて連載中）。

この度、ファン待望のアニメ化が決定！アニメーション制作はP.A.WORKSが担当。あわせてティザーサイトがオープンし、超ティザービジュアル＆PVが解禁された。

さらに、原作小説・六志麻あさ先生、漫画・業務用餅先生、キャラクター原案・kisui先生からはアニメ化を記念して、コメントと描き下ろしイラストも到着した。

月マガ基地連載中の「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜」は、通称「チー付与」の愛称でファンに親しまれ、新エピソード配信のたびに関連キーワードがXのトレンドに度々ランクインするなど、大きな注目を集め、魔法と科学が同時に息づく世界観の中で、カオスなギャグと奥行きのある人間ドラマが交錯し、コアなファンによる考察も活発に行われるなど、アニメ化決定前から高い盛り上がりを見せていた。

そんな「チー付与」が、これまで数々の良質なオリジナルアニメを手がけてきたP.A.WORKSの制作によって、ついにTVアニメとして動き出す。アニメならではの表現によって、この世界と物語がどのように描かれるのか――期待は高まるばかりだ。

アニメ化発表にあわせ、超ティザービジュアルと超ティザーPVが解禁。P.A.WORKSならではの圧倒的な映像美で描かれる世界の中、レインとリリィが冒険へと踏み出す姿が印象的に切り取られている。道の先には、“どんぐり”と呼ばれる犬の姿も確認でき、これから紡がれる物語への期待を大きく掻き立てるビジュアルとなっている。

さらに超ティザーPVでは、美しい映像表現と心に残る音楽が融合し、今後の続報に胸が高鳴る内容に仕上がっている。また、アニメ化発表と同時にティザーサイトもオープン。今後明かされていく情報から、目が離せない。

また、原作小説の六志麻あさ先生、漫画の業務用餅先生、キャラクター原案のkisui先生より、アニメ化を記念したコメントと、業務用先生、kisui先生からはイラストが到着。それぞれの立場から語られる想いが、本作のアニメ化への期待感を一層高めている。

すでにファンからは絶大な人気を集めている「チー付与」、TVアニメでの展開に乞うご期待！

＜お祝いコメント全文／イラスト＞

六志麻あさ先生コメント

『チー付与』アニメ化、とても嬉しいです。

業務用餅先生おめでとうございます。

漫画も毎回楽しみに読ませていただいており、アニメで動くレインたちを見るのが今から楽しみです。

漫画の読者の方はもちろん、未読の方にもこれを機に『チー付与』がさらに広まっていくことを願ってやみません。

あらためまして、『チー付与』にかかわるすべての方々、おめでとうございます！

業務用餅先生イラスト＆コメント



このアニメをやりたくてP.A.WORKSに入ったと言う方がおられて驚きました。アニメ化が決定してからアニメ製作陣の方々にお目にかかりましたが、みなさん大変な熱量で仕事をされており、私は信頼し敬意を持ってお任せしております。

私のこの人生においてこういった形で人と関わることになるとは夢にも思いませんでしたが、それも日頃応援してくださる読者のおかげです。このアニメはそういった方々の期待を裏切らないものになると約束します。私も完成を楽しみにしている1人です。

人生にこうした機会と経験を与えてくれた読者とこの連載を寛恕いただいている六志麻あさ先生・kisui先生に感謝申し上げます。

kisui先生イラスト＆コメント



『チー付与』のアニメ化とても嬉しく思います！

原作者の六志麻あさ先生に始まり、漫画版を担当されている業務用餅先生、アニメ制作と、どんどん作品が広がっていく様をみて、とても感動しております…！

作品を支えてくださっているファンの方々、関係者の方々には頭が下がる思いです…。

アニメが放送されるのを今から楽しみにしております！

