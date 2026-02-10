¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡äÎø¿Í¤ÎÀìÍÑµ¡¤Ç¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê¡Ä ÈãÈ½¤ò¼ÂÎÏ¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È1000¥á¡¼¥È¥ëÀ©ÇÆ
¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê28¡¦¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Ê¬12ÉÃ31¤Î¶Ïº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Àè¤Ë¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬1Ê¬12ÉÃ59¤Î¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ôÊ¬Á°¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¿·µÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë0.28ÉÃ¹¹¿·¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ½ª15ÁÈ¤Î¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î200¥á¡¼¥È¥ë¤ò17ÉÃ68¤ÇÄÌ²á¤·3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤ËÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤òÄÌ²á¤·¤¿¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¡¢´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¤Ë¤¸¤à¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤È23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¡¢YouTuber½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê29¡¦ÊÆ¹ñ¡Ë¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¡£¥Ý¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Î2ÎóÌÜ¤ËºÂ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤Æ¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£Îø¿Í¤ÎÍ¥¾¡³ÎÄê¸å¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¥Ý¡¼¥ë¤Î»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤Ëº§Ìó¤·¤¿¡£¶¦¤ËSNS¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï500Ëü¿Í¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Æó¿Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È3300Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¤ÏYouTubeÆ°²è¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢5Ç¯Á°¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ø¥Ó¡¼µé¸µ²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ËKOÉé¤±¤òµÊ¤·³Ü¤Î¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç1300²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó140²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ö³Ë¥Ñ¥ó¥Á¡×¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ËºÝ¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¹ÔÆ°¤òÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤ÎÄ¶¹ë²ÚÀìÍÑµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤¬³«¤«¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¸ÞÎØ´ú¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿µ¡Æâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ë¤â»²²Ã¤»¤º¡¢½É¼Ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¬Æþ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£Âç²ñ½øÈ×¤Ë¶¥µ»¤ò¹µ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë³«²ñ¼°¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Î¾ì¹ç¤ÏÀìÍÑµ¡ÁûÆ°¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¸ý¤ÎÃ¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¼«¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥£¡¼¥Ð¡Ê²ÎÉ±¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ï¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÏÀÁè¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ïº£Âç²ñ¤Î½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¡¦¥Ê¥Ò¥ç¥ó¡Ê21¡¦´Ú¹ñÂÎ°éÂç¡Ë¤Ï1Ê¬15ÉÃ76¤Ç9°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×10¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥¤¡¦¥Ê¥Ò¥ç¥ó¤Ï1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ëÂç²ñ¤Î¥æ¡¦¥½¥ó¥Ò¤Î11°Ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤ò34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¶â旼Á±¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¡¢µÄÀ¯ÉÜ»ÔÄ£¡Ë¤Ï1Ê¬16ÉÃ24¤Ç18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë16Æü¡¢ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£