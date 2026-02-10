¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆü¾ï¤Î²È»ö¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ë¡ª¡Ê¤¿¤À¤·Æ°¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶ÈHumanoid¤¬¥í¥Ü¥Ã¥ÈºÇ¿·Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤ª²È¤ÎÃæ¤ÎÆü¾ï¥¿¥¹¥¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤í¡¼¤ê¿Í´Ö¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤
¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¤¬¿Í´Ö¤«¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÃíÊ¸¤òÁ÷¿®¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âæ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Ü¤¬Ãª¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢ÂÞµÍ¤á¥í¥Ü¤¬ÉÊÊª¤òÂÞµÍ¤á¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª²È¤ËÆÏ¤¤¤¿ÉÊ¤òºÆ¤ÓÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
Humanoid¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¼ÂºÝ¤Î¥í¥Ü¡á¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÊ£¹çÅª¤ËÆ°¤«¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹KinetIQ¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó2¤Ä¡£¡ÖÆ°¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¡×¤È¡Ö¤¨¡¢ÇÛÃ£¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÏÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÆ°¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£·ë²Ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ï¡¢ºî¶ÈÉ÷·Ê¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Äá¤Î²¸ÊÖ¤·Åª¥ë¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¶ÈÆ°²è¤òÇÜÂ®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ