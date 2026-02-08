インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「スポーツ」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月6日時点で集まった2万6881票でのランキングを紹介します。

3位は「バスケットボール」でした。回答者からは「シュートが決まるとうれしい。ドリブルは難しいけれど、うまくできるとめちゃくちゃ達成感がある」「スリーポイントの正確性や、ドリブルのうまさなど、見どころがたくさんあるから」「バスケはみんなと協力して楽しくできるから」といった声が寄せられていました。

2位には「ドッジボール」がランクイン。「簡単にできるし、その割にはとても白熱するから」「スリルがあって楽しい！ 上手じゃなくても当てられたら楽しいから」「暇さえあればボール1個でできるから結構いい運動だと思う」などのコメントが見られました。

そして、1位は「サッカー」でした。「サッカーは見ていても楽しいし、やっていてもめちゃくちゃ楽しい」「攻守の入れ替わりが激しく一瞬でチャンスがピンチに変わったり、目が離せない緊張感がいい」「シュートが入った瞬間や、ドリブルで抜くのが気持ちいいから」などの回答が集まっていました。