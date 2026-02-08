ギャラクシー賞受賞の大好評企画が再び！有吉弘行×ハチミツ二郎「電動車椅子さんぽ」第2弾放送

本日2月8日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第2弾が登場。

題して、「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽ in 五反田」の前編が放送される。

2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際、「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」と語っていた二郎。

それを受けて同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第1弾を放送したところ、大反響を巻き起こし、「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した。

今回は、昨年9月の手術後、義足生活に奮闘する二郎が1年弱ぶりに有吉と再会。

ずっと気にかけていた有吉に、「今は痛みもないし、体の数値もいい」「まだ仮なので、野性爆弾のくーちゃん（野性爆弾・くっきー！）にカッコイイのを作ってもらおうかな？」など、義足の実情や現在の暮らし、目標などを語るひと幕も。

そんな二郎が「高校生のときに配達のバイトで回っていた」という思い出の地・五反田で、有吉と行きたい3つのスポットを巡る。

前回同様、手慣れた様子で電動車椅子を操作し「直感的なものなので、大丈夫です」という有吉も電動車椅子に乗り込み、付き添いを担当する関太（タイムマシーン3号）と共にいざ出発。はたして今回は、どんな散歩になるのか？

◆二郎が“有吉と行きたい3つのスポット”を巡る！

「目指せ！BSレギュラー」を掲げる一行がまず向かったのは、二郎が「高校生のときから行きたかった」という鶏肉専門店で、そこは有吉も「オレも好き。よく買いに来る」という行列必至の人気店。

この3人の街ブラ・グルメロケのVTRは、スタジオで見ているせいや（霜降り明星）やヒコロヒーが「BS感ある（笑）。いいねぇ！」と絶賛する仕上がりに。

次に3人が向かったのは、「娘へのプレゼントを買いたい」という二郎の希望をかなえるショップ。

店内をチェックしながら聞いた、「入院中は知人のお宅に預かってもらっていた娘と再び一緒に暮らしている」という二郎の言葉に有吉も顔をほころばせる。すると二郎が、「有吉さんのお子さんへのプレゼントも買いたい」と言い始めて…。

愛する娘のためにプレゼントを選ぶ二郎と、どれがいいか一緒に悩む有吉の姿に思わずジーン。ほっこりしてしまう2人の姿と、2人に無茶ぶりされてアタフタする関のやりとりに注目だ。

◆「好きな女性芸人No.1」ベタ惚れのマドンナも合流

続いて、二郎が「どうしても行きたい」と熱望するお店に向かおうとする3人に、ある人物が合流。すると、「オレが好きな女性芸人No.1だ！」と二郎のテンションは一気に爆上がり。二郎ベタ惚れのマドンナを交え、4人が向かうのは…？

また移動中、「ベビーカーを押していてもわかるけど、車椅子の方がもっとわかる。ここはすごく走りやすい道だね」と、車椅子にも優しい道路事情に驚いていた有吉。それもそのはずで、五反田が位置する品川区は、「すべての人にやさしいまちづくり推進計画」を掲げ、バリアフリー化を進めているのだ。

ほか、エレベーターの車椅子用ボタンの機能など、電動車椅子で散歩して初めて気が付く目線からの驚きバリアフリー情報も続々。大いに笑って、学びもありながら、ときにジーンとする「電動車椅子さんぽ」、必見だ。