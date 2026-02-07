◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が鹿島を１―１からのＰＫ戦で下した。前半４４分、ＭＦ遠藤渓太の直接ＦＫで先制も、２分後にＣＫから鹿島ＤＦキムテヒョンに押し込まれ、同点とされた。前半４１分に退場者を出した鹿島に対し、ＦＣ東京は後半、数的優位を生かして、途中出場のＭＦ佐藤龍之介らを中心に攻め込んだが勝ち越し点は奪えず。９０分の戦いで決着はつかず、突入したＰＫ戦でＧＫキムスンギュの活躍もあり、勝ち点２を獲得した。

＊ ＊ ＊

試合を視察した日本代表・森保一監督は左サイドバックで先発し、後半３２分までプレーしたＤＦ長友佑都について「守備も激しく、タイトに、持ち味を出しながら、攻撃も長い距離を走ってクロスもかなり多く上げていた。攻撃の起点としてチャンスメイクをしていて、両チーム最年長の長友が生き生きと躍動していた」と評価した。

百年構想リーグでは同点の場合は、ＰＫ戦を導入している。森保監督は、日本代表が過去のＷ杯で１０年南ア大会、自身が指揮をした２２年カタール大会と２度ＰＫ戦で敗れている経験から、今回の導入について「こうやってＪリーグが百年構想リーグでＰＫ戦を導入してくださり、我々日本代表がＷ杯で戦っていくことも想像していただいている」と歓迎した。６月の北中米大会に向け「Ｗ杯優勝を目標にしている中で、２つ、３つはＰＫ戦で勝っていくくらいの準備をしていかなければいけない」と話した。