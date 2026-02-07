大井川鐵道は、きかんしゃトーマスの意匠をまとった蒸気機関車が走る公式イベント『DAY OUT WITH THOMAS 2026』を2026年3月7日から開催します。

2026年度はアジア初となるきかんしゃパーシー号の実車運行を開始するほか、2014年の開催以来初となる通年開催を決定しました。

乗車チケットは各オンライン予約サイトで2月7日12時から受付開始されます。

大井川鐵道『DAY OUT WITH THOMAS 2026』

開催期間：2026年3月7日〜2027年3月末

運転区間：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅ほか

チケット販売開始：2月7日12時〜

トーマスの大親友、緑色のタンク機関車パーシーが大井川鐵道で運行を開始します。

まずはパーシーが先行して運行し、のちにソドー島からやってくるトーマス号と助け合いながら大井川鐵道で活躍します。

開催期間を拡大し、2026年3月7日から翌年3月末まで初めて通年で開催されます。

桜、新緑、紅葉、そして冬景色と、移りゆく季節をトーマス号となかまたちと一年中楽しめます。

トーマスフェアは4月から「思い出づくり」をテーマに大幅アップデートされます。

重ね捺しスタンプラリーや大きなフォトパネルなど、みんなで楽しめる参加型コンテンツが充実し、遊びごたえのあるエリアへと進化します。

きかんしゃパーシー号

運転開始日：2026年3月7日〜

運転区間：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅（片道17.7km）

乗車料金（税込）：往復券 大人6,000円・小児3,000円、片道券 大人3,000円・小児1,500円

運転時間：1便目 10時36分発、2便目 13時20分発

チケット販売：アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALLで先着順販売（2月7日12時販売開始予定）、ローチケで抽選販売（4月6日乗車分から）、一部旅行会社ツアー形式

アジア初となるパーシー号の実車運行が実現します。

緑色の小型蒸気機関車パーシーが、大井川の自然豊かな景色の中を走ります。

赤いバッファービームや前部のランプが特徴的なパーシーの姿を、間近で見ることができます。

きかんしゃトーマス号

運転開始日：2026年5月30日〜

運転区間：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅（片道17.7km）

乗車料金（税込）：往復券 大人6,000円・小児3,000円、片道券 大人3,000円・小児1,500円

運転時間：追ってお知らせ予定

チケット販売：各予約サイト（アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL）で先着順販売、ローチケで抽選販売（5月乗車分から）、一部旅行会社ツアー形式

青い車体に大きな笑顔の顔が付いたトーマス号が、5月30日から運行を開始します。

黄色いベストと黒いシルクハット姿の車掌が手を振り、乗客をお迎えします。

パーシー号と助け合いながら、大井川鐵道で活躍する姿を見ることができます。

きかんしゃトビー号

運転日：2026年4月25日〜12月27日

運転区間：千頭駅〜奥泉駅（片道7.5km）

運転時間：1便目 10時27分発、2便目 14時10分発

乗車料金（税込）：大人2,000円・小児1,000円

お申込み：予約サイト「アソビュー！」で先着順販売（2月7日12時販売開始予定）、大鉄アドバンスによるツアー形式、運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券発売

大井川の渓谷を見ながらゆっくりと走るトビー号と一緒に、森に囲まれた線路を旅することができます。

前面に表情のある顔パネルと2灯のライトを備えた機関車が、赤い客車を連結して走ります。

車内アナウンスや沿線のなかまたち、ラスティーやいたずら・いじわる貨車にも会えます。

新金谷トーマスフェア

場所：大井川鐵道 新金谷駅構内

入場料：【3月30日まで】トーマスフェア1日入場券 1名500円（1歳児以上有料）、【4月3日から】トーマスフェア1dayフリーパス 1名1,100円（2歳児以上有料）

オープン日：きかんしゃトーマス号またはきかんしゃパーシー号運転日

入場時間：9時00分〜16時30分（最終受付16時00分まで）

会えるなかま：きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア

きかんしゃトーマス号をはじめなかまたちが大集合する、たっぷり遊べる体験型スポットです。

トーマス号・パーシー号がくるりとひとまわりする転車台での転向作業を見ることができます。

手回しトロッコやバッテリーカーなど、お子様が夢中になれる楽しい遊具も充実しています。

ロコトレインのニアが会場内を運行し、ニアと一緒にたんけんできます。

3月までは1回300円（3歳以上有料）、4月以降はトーマスフェア1dayフリーパスで1日乗り放題となります。

なかまたちが大集合する大きなフォトスポットもあり、シャッターチャンスが盛りだくさんです。

4月3日からは会場コンテンツがリニューアルされます。

重ね捺しスタンプラリーを開催し、トーマスフェア1dayフリーパス1枚ご購入につき1枚スタンプラリー台紙をお渡しします。

会場内のスタンプを集めてカラフルな1枚の絵を完成させると、2026特製スタンプホルダーをプレゼントされます。

蒸気機関車運行を支える人々のお仕事を知ることができる「大井川鐵道SL動態保存ブック」（非売品）も、家族に1冊プレゼントされます。

バスのバーティー・2かいだてバスのバルジー

バスのバーティー、2かいだてバスのバルジーはツアー形式で乗車できます。

きかんしゃトーマス号やパーシー号とまとめて予約ができて、便利にトーマス号となかまたちに会う旅ができます。

詳細は決定次第、大井川鐵道公式HPで発表されます。

運転日カレンダー

3月から9月までの運転日が公開されています。

トーマス号、パーシー号、トビー号それぞれの運転日と運転本数が、カレンダー形式で一覧できます。

10月1日以降の運転日については、追って大井川鐵道公式HPで発表されます。

アジア初のパーシー号運行と初の通年開催により、季節ごとに異なる大井川の風景とともに、トーマス号となかまたちとの特別な鉄道旅を一年中楽しめます。

きかんしゃたちが繰り広げる友情と助け合いの物語を、実際に乗車して体感できる貴重な機会です。

トーマスフェアのリニューアルで、遊びごたえのある参加型コンテンツも充実し、家族みんなで思い出に残る一日を過ごせます。

大井川鐵道『DAY OUT WITH THOMAS 2026』の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月7日から翌年3月末まで、初めて通年で開催されます。

Q. パーシー号の乗車料金はいくらですか？

往復券は大人6,000円、小児3,000円です。片道券は大人3,000円、小児1,500円です。

Q. チケットはどこで購入できますか？

アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALLで先着順販売、ローチケで抽選販売、一部旅行会社でツアー形式販売されます。2月7日12時から販売開始予定です。

Q. トーマスフェアの入場料はいくらですか？

3月30日までは1日入場券が1名500円（1歳児以上有料）、4月3日からは1dayフリーパスが1名1,100円（2歳児以上有料）です。

Q. どのきかんしゃに会えますか？

きかんしゃトーマス号、きかんしゃパーシー号、きかんしゃトビー号、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア、ジェームス、ヒロ、いたずら・いじわる貨車、ラスティーなどに会えます。

