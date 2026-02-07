【物議】“天使メローニ”?大聖堂壁画修復で“首相そっくり”に…批判の声相次ぎ本人もコメント「私は天使には見えない」イタリア

イタリア・ローマの大聖堂にある天使のフレスコ画が、2025年12月の修復後、メローニ首相に似ているとして物議を醸している。来訪者から驚きの声が上がる一方、枢機卿は遺憾の意を表明し、野党からも批判が相次いだ。修復担当者は故意を否定し、首相本人も「私は間違いなく天使には見えない」とSNSでコメントしている。

修復後の天使像が女性首相に酷似と話題

イタリア・ローマにある教会に“天使メローニ”が現れたとして、大きな物議を醸している。

騒動の舞台となっているのは「サン・ロレンツォ・イン・ルチーナ大聖堂」だ。

詰めかけた多くの観光客がカメラを向けていたのが、2025年12月に修復されたという大きな翼をつけた「天使のフレスコ画」だ。

この天使の顔がイタリア初の女性首相であるメローニ首相にそっくりだという声が上がり、真相究明を求める動きへとつながっている。

来訪者：

わざわざ見に来たけど、とても似ているわ。

観光客：

ローマの教会を見ると、よく教皇や枢機卿のイメージが芸術に取り入れられています。

メローニ首相に似ていると指摘されている天使は、1946年にわずか1カ月で退位したイタリア王国最後の国王、ウンベルト2世の胸像の隣に描かれている。

今回の騒動について、ローマ教区のバルド・レイナ枢機卿は遺憾の意を表明した。その上で「キリスト教伝統の画像は、悪用または搾取されてはならないことを改めて強く表明します」と述べている。

一方、天使の絵の修復を手掛けた男性は地元メディアに対し、「メローニ首相に似せたつもりはない」と説明した。

「あくまで元のフレスコ画を復元しただけ」と語り、故意ではないことを強調した。

過去に“世界最悪”イエス・キリスト壁画の修復も

突然、自分そっくりの天使が登場したことに、メローニ首相は自身のSNSで絵文字をつけて冗談まじりに次のようにコメントした。

メローニ首相のインスタグラムより：

いや…私は間違いなく天使には見えない。

ヨーロッパに残る宗教画を巡っては、かつて“世界最悪の修復”として世界中から非難される出来事があった。

2012年、スペインで当時82歳の女性が修復したイエス・キリストの壁画だ。

原画から変わり果てた姿に「サルのキリスト」と呼ばれ、世界中から非難される事態となった。

今回の“天使メローニ”騒動では野党議員からの批判の声が相次ぎ、イタリアの文化大臣は修復した人物が故意にメローニ首相の顔を描いたのかどうか、専門家による調査を命じている。

（「イット！」2月4日放送より）