みずみずしさとほど良い歯ごたえがおいしいズッキーニ。炒める、蒸す、生のままなど、調理法次第で多彩な表情を見せてくれる野菜です。今回は、すべて15分以内で完成する簡単レシピ10選をご紹介。忙しい日の「あと1品」からお弁当のおかずまで、手軽に作れる優秀レシピが満載です。【材料2つ】箸が止まらない！ ズッキーニと卵のソテーズッキーニの鮮やかな緑と卵の黄色が食卓を彩るソテー。じっくり蒸し焼きにしてジューシーさを