英人気シンガー・ソングライターのデュア・リパ（３０）が５月３１日（日本時間６月１日）に英ロンドンで英俳優のカラム・ターナー（３６）と結婚式を挙げた。英メディアが報じた。デュア・リパとターナーはロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで親しい関係者のみを招き結婚式を挙げた。英紙「ザ・サン」「デイリー・メール」が入手した写真によると民事婚を終えたデュア・リパは薄い水色のセットアップスーツに白