近々実施予定の「マイナーチェンジ」でグレード展開の見直しも!?ホンダの新世代コンパクトカーとして2001年に初代モデルが登場した「フィット」。初代モデルは長らく年間販売台数のトップに君臨してきたトヨタ「カローラ」を上回ってトップとなるなど、ホンダを代表する車種のひとつとなりました。【画像】これがホンダ「フィット」の“ちいさな高級車”仕様「LUXE（リュクス）」です！ 画像で見る（30枚以上）そんなフィッ