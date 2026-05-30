30日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、主将としてチームをけん引するバレーボール女子日本代表の石川真佑（26＝ノバラ）に密着した。石川は今年4月、14年ぶりに愛知県の母校の小学校を訪問。当時の卒業文集につづった「将来の夢は、全日本バレーボール選手」という言葉通り、2019年に日本代表入りを果たし、20歳からエースとして活躍。昨年からは25歳で日本代表のキャプテンに就任し、名実ともに日本の柱とな