ソフトバンクは、インフルエンサーのしなことワイモバイルによる期間限定コラボレーションを開始した。コラボでは、しなことワイモバイル公式キャラクターのふてニャンが共演する限定LINEスタンプを無料配布する。

LINEスタンプの配布期間は3月2日まで。配布ページから入手でき、ダウンロード後は180日間利用できる。

ⒸSoftBank Corp. Ⓒしなこ

あわせて、プレゼントキャンペーンを実施する。第1弾はXで、ワイモバイル公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると応募できる。期間は2月9日までで、抽選で5名にしなこのサイン入り写真をプレゼントする。

第2弾はLINEで、ワイモバイルのLINE公式アカウントを友だち追加し、アンケートに回答すると応募できる。期間は2月10日12時から2月23日までで、限定LINEスタンプのイラストをモチーフにしたオリジナルのお菓子の型を抽選で1500名にプレゼントする。

第3弾もLINEで実施し、ワイモバイルのLINE公式アカウントを友だち追加してアンケートに回答すると応募できる。期間は2月25日12時から3月8日までで、抽選で5名にしなこの直筆サイン入り写真をプレゼントする。

店頭施策として、全国のソフトバンクショップ、ワイモバイルショップ、家電量販店の一部店舗では、数量限定でしなこちゃんコラボシールを2月6日から配布する。なくなり次第終了で、配布は1人1枚まで。