米国とロシアの核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日に失効した。

２核大国を縛ってきた歯止めがなくなり、核の増強や開発の動きが他国にも広がる事態を懸念する。

条約は２０１１年に発効した。長距離弾道ミサイルなどに搭載して相手国の中枢を攻撃できる核弾頭の配備数の上限を各１５５０発とし、互いに査察や情報提供などを行うと定めていた。

条約の消滅で、米露両国が意思疎通を欠いたまま、軍拡競争に逆戻りすることになりかねない。

米国とソ連（ロシア）は冷戦中に核軍拡競争を続け、核弾頭数は計約７万発に達した。冷戦末期に軍縮に歩み寄り、昨年１月時点では推計１万発超まで減った。条約失効で数十年に及ぶ軍縮の流れに終止符が打たれたのは残念だ。

米露は世界全体の核兵器の９割を保有する。一方、中国は急速に核戦力を増強し、すでに６００発を持つとされる。３０年には１０００発になるとの推計もある。

トランプ米大統領は条約失効後、新たな条約を策定すべきだと訴えた。また、米露に中国を加えた新たな核軍縮の枠組みが必要だとも主張してきた。条約の枠外にあった中国に何らかの制約が不可欠だとの認識は妥当だ。

しかし、中国は、米露に比べて保有する核の数ははるかに少ないとして、交渉に応じない姿勢を示している。トランプ氏は４月に訪中し、習近平国家主席と会談する。その際には、軍縮交渉への参加を強く求めるべきだ。

米露は条約を失効させたことにとどまらず、核軍縮に逆行する動きさえ見せている。

プーチン露大統領はウクライナで核の威嚇をやめない。昨年秋には核搭載可能な新型兵器の実験成功を発表した。一方のトランプ氏は核実験の再開を指示した。

核軍縮・不拡散の国際的枠組みである核拡散防止条約（ＮＰＴ）は、米露英仏中に核保有を認める一方で、５か国に核軍縮交渉を行うことを義務づけている。

核大国が条約に基づく義務を果たさなければ、規範を軽視する風潮が広がり、核・ミサイル開発を進める北朝鮮や、核開発が疑われるイランなど、各地で核保有を目指す動きを助長しかねない。

日本は米国の「核の傘」の下にあるとはいえ、中露や北朝鮮と近接し、核の脅威にさらされている。核軍縮の枠組みを早期に立て直す必要性を、国際社会に強く訴え続けねばならない。