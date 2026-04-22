東京メトロのロゴ東京メトロは22日、銀座線の浅草駅で、回送電車と接触したケーブルから煙が出たため、一時運転を見合わせたと発表した。浅草―三越前間の休止は、同日午前6時20分から午後7時20分ごろまで約13時間続き、約32万9千人に影響が出た。けが人はいない。東京メトロによると、三越前―渋谷間は午前6時35分から折り返し運転を始めていた。電車が線路脇のケーブルに引っかかり、火が出たとみられる。原因を調べている。