back number、NHKウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」のリリックビデオ公開

back number がNHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲「どうしてもどうしても」のリリックビデオが公開された。

■清水依与吏本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成

「どうしてもどうしても」は、『第76回NHK紅白歌合戦』での初歌唱が大きな話題を呼び、期待が高まるなかでの今回の映像公開となった。

リリックビデオは、ボーカル＆ギターの清水依与吏本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成されている。ぜひチェックしてみよう。

なおback numberは5月より自身最大規模となる全国ツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を開催する。