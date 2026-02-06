back number、NHKウインタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」のリリックビデオ公開
back number がNHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした楽曲「どうしてもどうしても」のリリックビデオが公開された。
■清水依与吏本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成
「どうしてもどうしても」は、『第76回NHK紅白歌合戦』での初歌唱が大きな話題を呼び、期待が高まるなかでの今回の映像公開となった。
リリックビデオは、ボーカル＆ギターの清水依与吏本人の手書きの歌詞と、撮り溜めていた写真で構成されている。ぜひチェックしてみよう。
なおback numberは5月より自身最大規模となる全国ツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を開催する。
■清水依与吏（back number）コメント
撮り溜めてきた一枚一枚に
「覚えていてもいなくても
たしかにあったよ」
と言われているようで
そうかこれが俺にとっての
「理由」で「正解」で
「ひとつだけの人生」
ってやつか、って思いました。
■リリース情報
2025.12.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「どうしてもどうしても」
