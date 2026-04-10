米Googleは4月8日（現地時間）、「Gemini」にチャットやファイルをプロジェクトごとに整理できる新機能「ノートブック（Notebooks）」を発表した。Gemini上にNotebookLMと同期するノートブックを作成できる機能であり、両サービス間でソースや設定がシームレスに共有される。提供はWeb版のGeminiで、Google AI Ultra、Pro、Plusの加入者から順次開始される。今後数週間のうちに、モバイル版や欧州を含むより多くの国・地域、そして