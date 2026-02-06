お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（33）が5日深夜、テレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演した。

今回は人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。

佐々木は「僕も言ってもらうほうなんで、大きい声では言えないんですけど」と切り出し、「芸人って、カッコいいとか、かわいいって言われるハードルが低すぎて、恥ずかしくないですか？」と話した。

女性に褒められるのは「うれしい」としつつ、「アイドルの誰々に似てるとか、そういうのSNSで出回っちゃう。それのせいで、そのアイドルのファンに“こいつのどこがカッコいいの？”“ただのブスじゃん”」と批判を浴びることも。

「これでカッコいいと言われる芸人の界隈って、どんだけレベル低いの？と。実際、たくろうさんもすごいじゃないですか。“かわいい”みたいな。全然かわいくない。びっくりしません？たくろうさんが今キャーキャー言われている現状」と語った。

また「アイドルぐらいかっこいいって言われることに対して叩くんだったら、アイドルとか俳優がバラエティーに出て“芸人ぐらい面白い”みたいに言われることある。あれ僕ら黙ってるじゃないですか。じゃあ、あれも叩けよと」と本音をもらして笑いを誘った。