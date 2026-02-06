広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、膝上ミニで美脚披露「スタイルレベチ」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが2月5日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈のコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「衝撃の脚の長さ」ミニ丈から美脚スラリ
渡辺は「ダーリッチのコート優勝」とつづり、キャメルカラーのミニ丈のコートを身に着けたコーディネートを披露。全身ショットでは、黒のロングブーツを合わせ、スラリと長い美しい脚が際立っている。
また「ストッキングの境目どうにかならんの」ともコメントしており、目を凝らして見てみると、ストッキングの一部が他の部分より濃い色になっていることもわかる。
この投稿は「見惚れる」「スタイルレベチ」「拡大しちゃった」「顔小さい」「衝撃の脚の長さ」と反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「衝撃の脚の長さ」ミニ丈から美脚スラリ
◆渡辺リサ、スラリ美脚のミニ丈コーデ
渡辺は「ダーリッチのコート優勝」とつづり、キャメルカラーのミニ丈のコートを身に着けたコーディネートを披露。全身ショットでは、黒のロングブーツを合わせ、スラリと長い美しい脚が際立っている。
また「ストッキングの境目どうにかならんの」ともコメントしており、目を凝らして見てみると、ストッキングの一部が他の部分より濃い色になっていることもわかる。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿は「見惚れる」「スタイルレベチ」「拡大しちゃった」「顔小さい」「衝撃の脚の長さ」と反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】