ロサンゼルス・レイカーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月6日（金）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 119 - 115 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし21-27で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし51-59で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び85-87で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し119-115で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:42出場、14得点、1アシスト、7リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

