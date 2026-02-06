NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で提供する月額サービス「Leminoプレミアム」の「7日視聴権」について、日本マクドナルドが提供する「Myマクドナルド リワード」の特典として提供を開始した。

提供は4月30日まで。毎月の予定提供数に達した場合、早期に終了する場合がある。

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリから「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で購入すると、10円ごとに1ポイントが付与されるプログラム。貯めたポイントはクーポンやデジタルコンテンツ、パートナー企業の特典などに交換できる。

今回追加された「Leminoプレミアム」7日視聴権は、シリアルコード形式で提供される。リワードを交換した翌月末までに、任意のタイミングで利用できる。

利用手順は、マクドナルド公式アプリで会員登録し「Myマクドナルド リワード」にエントリー後、リワード一覧から「Leminoプレミアム」7日視聴権をポイントで交換する。アプリ内に表示されるコードをコピーし、案内に従ってLemino側でdアカウントにログインしてコードを入力する。