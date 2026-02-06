東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（32）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。「イタリア、ミラノに来ています」と報告した。

「街はオリンピックムードで盛り上がっていました」

2月6日（日本時間7日）開幕のミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック。石川さんはフジテレビ系の中継番組でスペシャルキャスターをつとめる。

石川さんはインスタグラムで、「イタリア、ミラノに来ています」とし、ミラノの大聖堂を背景に、傘をさしているショットを投稿した。「4年に1度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります」と続けた。

さらに、「街はオリンピックムードで盛り上がっていました」とのことで、「選手の皆さんの熱い戦いを全力でお伝えします」と意気込みをつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、濃いグリーンのダッフルコートを着用。コートの下には白いパンツを合わせている。笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「ナイスショット」「絵になるね」「めちゃくちゃ可愛いですね」「ほんと素敵です」「超いいね」「何を着ても可愛いね」といったコメントが寄せられていた。