1月29日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズドラフト5位ルーキーの横田蒼和選手にインタビューした模様を放送した。セールスポイント、プロ1年目の目標ついて訊いた。

――蒼和という名前の由来を教えていただけますか？

横田「親から聞いたのは、青い空や海のように、平和な心を持って人と接してほしいということで名前をつけられました」

――ご自身の名前は気に入っていますか？

横田「生きているなかでひとりも出会ったことがない名前で、自分でも珍しい名前だと思うので気に入っています」

――若獅子寮に入寮してみていかがですか？

横田「トレーニングは朝早くても、夜遅くてもできるところにありますし、グラウンドも1軍と2軍が一緒のところにあるので、すごく充実しているなと思っています」

――食事についてはいかがですか？

横田「食事もすごく美味しくて、毎食自分でご飯を大盛りにして食べています」

――ご飯はお茶碗ですか？ それともどんぶりですか？

横田「ご飯の上に具材をのせる時はどんぶりで食べていて、ご飯だけで納豆などで食べる時は普通のお茶碗に入れて食べています」

――お茶碗だと何杯ぐらい食べるのでしょうか？

横田「大きめのお茶碗に大盛りで大体500から700グラムは食べています」

――埼玉県東松山市出身ということで、ライオンズは身近な存在だったかと思いますが、その辺りはいかがですか？

横田「昔から球場に足を運んで見ていた球団で、親もファンクラブに入っていたり、家族がライオンズファンだったので、自分も入団ができて嬉しいですし、親もすごく喜んでいると思います」

――小学生のころには、ライオンズジュニアにも選ばれたそうですね。

横田「嬉しかったのですが、自分が入れるとは思っていなかったので、びっくりのほうが大きかったです」

――小さいころに好きだった選手はどなたでしょうか？

横田「当時、ライオンズでプレーをしていた中島裕之（中島宏之）選手です。ユニフォームも買って応援をしていました」

――中島選手のどんなところが好きでしたか？

横田「自分も内野手でプレーをしていて、打てるところにすごく魅力を感じていたので、打てるショートとして惹かれていました」

――横田選手のセールスポイントは何でしょうか？

横田「バッティングが自分の売りだと思っていて、長打やホームランを打つというよりは、安打を稼ぎながら長打も狙えるバッティングが売りです」

――昨年のファンフェスタで、横田選手は色紙に年間200安打と書かれていましたね。

横田「200安打を打っている選手は歴代でも少ないと思うので、高い目標として年間200安打を打ちたいと思っています」

――プロ1年目の目標を教えていただけますか？

横田「1年目では2軍3軍戦の出場が多くなると思いますが、そこでしっかり結果を残して、1軍に1年目から上がってプロ初安打を打てるように頑張りたいです」

――最後に自己紹介も兼ねて、ファンのみなさんに改めてメッセージをお願いします。

横田「背番号59番の横田蒼和です。チームに貢献できるように、自分のアピールポイントはバッティングだと思っているので、そこをみなさんに見せられるように頑張りたいと思います。応援をよろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー