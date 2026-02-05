【Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5】 2月5日23時～ 配信開始

配信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、BethesdaによるタイトルのNintendo Switch 2版の最新映像が公開された。

「Fallout 4: Anniversary Edition」は明かされていたものの発売日が2月25日に決定。さらに、今回新たに「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」（5月1日）と「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」（2026年）のSwitch2版が発表された。

映像にはトッド・ハワード氏が登場し、任天堂のハードにゲームを出せる喜びを語っているほか、各タイトルのSwitch2版と思われる映像を確認できる。

