大相撲とBOSSコラボ

大相撲とサントリーのコーヒー「BOSS」のコラボが話題となっている。3日から「BOSS 土俵際の底力」を新発売し、主力5商品も新デザインの「立合い力士缶」として一斉リニューアル。早速ファンから様々な声が上がっている。

BOSSの公式Xによると、「土俵際の底力」は「ベトナム・ブラジル両国の豆を使用した“両国ブレンド”」で、「ズシンとくるコクと苦味。力強く豪快な味わいで、土俵際で闘う全ての人に、ハッキヨイ！」と説明している。185グラム缶で165円（税別）で発売される。

また、豊昇龍、大の里の両横綱ら力士の立合いのシーンがデザインされた「立合い力士缶」も発売となった。

X上の相撲ファンからは「大相撲BOSSない。 何処にあるんですか」「人気あるのか売ってるところほぼ無くて5店舗ハシゴしてこれだけしか無かった」「買いました」「普段はあまり缶コーヒーを飲まないのですが魅力に抗えず購入」「たくさん買わなきゃ」「去年から告知されてたのね 知らなかった」などの声が上がっていた。

1月の初場所は大関・安青錦が2場所連続優勝。春場所は3月8日に初日を迎える。



（THE ANSWER編集部）