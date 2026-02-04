中にJoy-Conを入れたトイレットペーパーをコントローラーとして遊ぶ「紙がない！」が話題を呼び、その後USBマイクを使って遊ぶ「声マネキング」「逆再生キング」といったNintendo Switch用ゲームをヒットさせてきた個人開発者、宮澤卓宏氏が新作を発表。Nintendo Switch 2専用ゲーム「お絵描きキング」を2月5日に配信開始します。

Joy-Con 2のマウス機能を使ったお絵描きゲーム

お絵描きキングは、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2で新たに搭載された、側面を下にして机の上に伏せるようにして使うマウス操作を使って遊ぶお絵描きゲーム。

出題されたお題の絵を描き、その絵をAIが採点。絵が上手なほど高得点を獲得できます。日用品から有名な建物など、さまざまなお題が出題されるとのこと。

オフラインで動作するローカルAIを搭載

描いた絵は、たとえば猫のお題なら「猫」「かわいい」「ヒゲ」など、絵から連想されるキーワードとキーワード要素の強さをAIが分析。お題に沿った絵が描けているかどうかを判定して点数とランクを発表します。

AIはインターネットに接続していなくても、ローカルで動作するのがポイント。ネットがつながらない外出先でも、友達と一緒にワイワイ楽しむことができます。

概要

タイトル：お絵かきキング

対応ハード：Nintendo Switch2専用

必要な容量：2300MB

対応言語：日本語,英語

配信日：2026年2月5日

価格：900円 (C) 宮澤卓宏

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

