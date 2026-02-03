この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI関連の最新情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【動画生成・編集をひとつで】無料でも使える動画生成AIツール「PixVerse」新機能（動画生成AIモデルV5.6/動画編集機能/世界モデル「R1」）を全部まとめて解説！」と題した動画を公開。テキストや画像から高品質な動画を生成できるだけでなく、既存の動画の編集や、リアルタイムで操作可能な3D世界を構築できるAIプラットフォーム「PixVerse」の最新機能について解説した。



動画では、まず最新の動画生成AIモデル「PixVerse V5.6」について紹介。PixVerseはシンガポールに拠点を置くスタートアップが開発するウェブブラウザ版のAIプラットフォームであり、V5.6ではスタジオ品質のクオリティの動画が作成可能になったという。V5.5ではやや不自然だった日本語を話す能力も大きく向上し、映像のゆがみや崩れも少なくなったと説明した。



次に、動画を自由に編集できる「動画編集機能」について解説。この機能は、自身でアップロードした動画やPixVerseで作成した動画に対し、テキストの指示で編集を加えることができるという。動画内の特定の範囲を選択し、別の画像に差し替えたり、新たな画像を追加、あるいは不要な部分を削除することが可能。動画全体のスタイルをアニメ調やサイバーパンク風などに変更することもできると実演を交えて紹介した。



最後に、世界をリアルタイムで生成・操作できる世界モデル「PixVerse-R1」の使い方を説明。これは、テキストの指示で3D世界を生成し、その後もテキストで指示を出すことで、リアルタイムにオブジェクトを追加・削除・変化させられる革新的な機能であると指摘した。現在利用するには招待コードが必要だが、将来的には自動運転やロボットのトレーニング用素材など、さまざまな分野での活用が期待される技術だと語った。



動画生成から編集、さらにはインタラクティブな世界構築まで、一つのプラットフォームで完結できるPixVerseの進化は、映像制作の可能性を大きく広げるものと言えるだろう。無料でも利用できるため、興味のある方は試してみてはいかがだろうか。