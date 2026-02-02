「山に悪い人はいない」はもはや通用しない…登山ギア窃盗の悲しい現実、巧妙な手口で狙われる高級品
低山ハイカーの英武ゆう氏が、自身のYouTubeチャンネルで「あなたの登山道具、盗まれるかも？｜山で増える盗難の実態」と題した動画を公開。かつて「山に悪い人はいない」という信頼で成り立っていた文化が崩壊し、登山ギアの盗難が転売市場を資金源とする組織的犯罪の標的となっている現状に警鐘を鳴らした。
動画で英武氏は、盗難の手口が山小屋とテント場でそれぞれ特化していると解説。山小屋では、暗い下駄箱で高級な登山靴やレインウェアを安価なものとすり替える「交換盗難」が発生。一方、テント場では登山者の行動パターンを監視し、食事やトイレでテントを離れた隙に、テント一式と全装備を盗む「計画的大量窃盗」が横行しているという。
これらの犯行の動機は、自身で「使うため」ではなく、転売して現金を得る「売るため」であると英武氏は断言する。アウトドアブームと巨大なオンライン転売市場の出現が連動し、盗難を「低リスク・高リターン」のビジネスに変えてしまったと指摘。盗品は数万点の正規中古品に紛れて巨大市場に消えるため、発覚はほぼ不可能に近いのが実情だ。
この問題の背景には、個人間取引プラットフォームが「完璧な犯行ツール」となっている構造がある。匿名性や「使わなくなったので売ります」という合法性の偽装、取引のスピードと手軽さが犯罪を助長している。英武氏は、我々の聖域を守ることは個人の防犯意識と、コミュニティ全体の連帯にかかっているとし、「信頼」から「賢明な警戒」へと意識を転換する必要性を強く訴えた。
YouTubeの動画内容
