「初めて出会ったのは、彼女が小学3年生の時でした」――。26歳の年齢差を乗り越えて結婚した53歳の夫が、かつての教え子であった27歳の妻との数奇な運命を明かした。

【映像】26歳差夫婦の現在の姿＆交際開始時のLINE

2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2では、福岡県久留米市で暮らす一家に密着。53歳の夫・たかひこさんと、27歳の妻・じゅりさん夫婦の出会いは、今から17年以上前まで遡る。当時、ダンスのインストラクターをしていたたかひこさんのもとへ、生徒としてやってきたのが当時9歳のじゅりさんだった。

この「教え子と先生」という関係に、スタッフが「当時から恋心が？」と切り込むと、たかひこさんは「いや、全然ないです。ロリコンじゃないし（笑）」と即座に否定。当時は大勢いる生徒の一人として、特別な感情は一切なかったという。

その後、二人は中学、高校時代に偶然再会する機会があったものの、深い仲には発展せず、それぞれ別の道を歩んでいた。大きな転機となったのは、じゅりさんが21歳の時。妊娠中に結婚・離婚を経験し、シングルマザーとして奮闘していた彼女と、スターバックスで4度目の偶然の再会を果たす。

たかひこさんは、久々に再会したじゅりさんの身の上話を聞くうちに、「話し方や雰囲気がめっちゃいいな」と、一人の女性として惹かれていったという。友人たちからは「狙っていたのでは？」と冷やかされることもあるというが、たかひこさんは「狙ってたわけじゃない、本当に偶然！」と強調。かつての教え子が苦境に立たされている姿を見て、支えたいという思いが愛へと変わっていった。

現在は、5人の年子を育てる大家族。朝の家事・育児をすべて一人でこなす献身的なパパとなったたかひこさんは、「自慢の奥さんです」とデレデレの様子。一度はシングルマザーとしてどん底を味わったじゅりさんも、かつての恩師であり、今は最愛のパートナーとなった26歳年上の夫に全幅の信頼を寄せている。「恋人っぽくなくなったら終わり」と語り、今でもおんぶやマッサージを欠かさない二人の姿に、26年という歳月が生んだ不思議な縁の深さを感じさせた。