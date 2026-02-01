伊藤沙莉、友人が「塚地（武雅）さんに取られた」と嘆く
女優の伊藤沙莉（31歳）が、1月31日に公開されたラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」（AuDee）に出演。親友の堺小春と最近なかなか遊べないのは「塚地（武雅）さんに取られた」からと不満を漏らした。
伊藤とゲストの堺がトークを繰り広げる中で、伊藤は、最近堺を誘ってもいつも地方に出かけていると指摘。理由を聞いたところ、朝ドラ「虎に翼」で共演したドランクドラゴン・塚地武雅の影響で、堺がいぎなり東北産の「推し活」に励むようになり、地方遠征を繰り返していることが判明したという。
伊藤は「本当に、東京に何日いた？っていうぐらい。ずっと（堺をいぎなり東北産に）取られていて。塚地さんと『虎に翼』で出会ってしまったことで、オタ活仲間になってしまったわけ。だから（堺が推しているいぎなり東北産・伊達）花彩ちゃんに取られた、って私はずっと言ってたの。でも、よくよく考えてみると、塚地さんに取られたんじゃないか、って思ってて」とコメント。さらには、いぎなり東北産のライブとは関係のない塚地の誕生日会を理由に誘いを断られたエピソードを挙げ、「ムガ（武雅）に取られた」と嘆き節で語った。
