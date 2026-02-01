飼い主さんに甘える猫ちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は185万回以上表示され「うちの飼い猫はこんなことしてくれたことないかも…！うらやましい」「安心する匂いがするんでしょうね」「これが猫吸いならぬ人吸いか」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『手から何が出てるんだ…』飼い主さんに甘える猫→手のひらに…可愛すぎる"仕草"】

飼い主さんも驚くほどの甘えん坊猫ちゃん

Xアカウント「保護猫ラオと不器用男。」に投稿されたのは、飼い主さんに甘える猫ちゃんの可愛い姿です。猫のラオちゃんが飼い主さんの手のひらでお顔をナデナデしてもらっているような体勢に。しかし「チュパチュパ」と音がしています。ラオちゃんは、飼い主さんの手のひらを子猫がミルクを飲むときのように吸っているのだそう。なんとも可愛らしい仕草ですが、飼い主さんは「俺の手から何が出てるんだってばよ？！」と思ってしまったそうです。

ラオちゃんは、飼い主さんの手だけではなく、毛布もチュパチュパ吸うことがあるといいます。猫が毛布などを吸うのは、母猫を思い出している、飼い主さんを母猫だと思って安心している、などの理由があるといわれています。飼い主さんに甘えて安心しているのと同時に、飼い主さんもラオちゃんの可愛い仕草のおかげでストレスが減っているのだそう。相思相愛なふたりの時間は、これからもずっと優しく続いていくことでしょう。

心温まる光景に癒される声が続出

チュパチュパするラオちゃんを見たXユーザーたちからは「ラオちゃんにとってはお母さんかなぁ」「幸せって、これです」「必死な前足可愛い！主様の手からミルク出てる？」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「保護猫ラオと不器用男。」では、ラオちゃんの成長や日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「保護猫ラオと不器用男。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。