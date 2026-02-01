イラク軍の攻撃を受けた警察署のがれきから遺体を運び出す救急隊＝1月31日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で1月31日、イスラエル軍による攻撃があり、少なくとも31人が死亡した。ガザ保健省が明らかにした。ここ数カ月で最も多い犠牲者数となった。

パレスチナ保健省によると、さらに30人が負傷した。重体の人も含まれるという。

昨年10月に停戦が発効したにもかかわらず、ガザでは犠牲者が出ている。停戦後にガザで死亡したパレスチナ人の数は500人を超えた。

ガザ地区の緊急対応組織「市民防衛隊」の報道官によると、収容された遺体の約4分の1は子どもで、3分の1は女性だった。高齢の男性1人と女性警察官4人も死亡者に含まれる。

イスラエル軍の攻撃は、避難所や避難民用のテント、住宅、警察署を標的とし、がれきの下に閉じ込められた人もいるという。

ガザ地区最大のシファ病院のサルミヤ院長はCNNに対し、重体の患者が相次いで病院に搬送されているため、死者数はさらに増える恐れがあると語った。

イスラエル軍（IDF）は、ガザ全域のイスラム組織ハマスや武装組織イスラム聖戦の標的を攻撃したと説明。停戦合意違反への対応であり、1月30日にラファ東部の地下トンネルから脱出したテロリスト8人が確認されたとした。IDFは3人を殺害したほか、1人を拘束したと明らかにした。

停戦発効後も、IDFはハマスが合意に違反しているとして、ガザでの攻撃を継続している。

イスラエル側の認識

こうした中、イスラエルの地元メディアは、IDFが記者向けの説明で、ガザでの戦闘によるパレスチナ人の死者数が約7万人に上り、ガザ保健省の数字はおおむね正確だと認めたと報じた。

イスラエル地元紙は、軍当局者の話として、「行方不明者を含めず、ガザ地区で約7万人が戦争で死亡したと推定している」と伝えた。イスラエルの放送局は、国防省傘下の占領地政府活動調整官組織（COGAT）の情報として、民間人と戦闘員の内訳を分析する作業が進められていると報じた。