NTTドコモは、旅行予約サイト「じゃらんnet」において、抽選で利用額の最大全額分をポイント還元する「最大全額ポイント還元キャンペーン」を開始した。エントリーを含めたキャンペーン期間は2月28日までで、サービス利用期間は5月6日まで。

期間中、キャンペーンエントリー後、じゃらんnetでリクルートIDのメインポイントをdポイントに設定し、対象サービスをWeb予約・利用すると抽選で最大100％ポイント還元される。還元ポイントはdポイントとじゃらん限定ポイントの合算となる。

特典と当選本数は、1等の全額還元が100人、2等の10％還元が1000人、1等もしくは2等が当たらなかったユーザーには、3等として100ポイントが付与される。

なお、1等の進呈上限は、1人につき10万ポイント。2等の進呈上限は、1人につき1万ポイントまでとなる。ポイントの進呈時期は7月末頃。

対象サービスは国内宿、じゃらんパック、遊び・体験、レンタカー、ゴルフの5種類だ。複数のサービスを組み合わせて利用することで当選確率が変動し、3サービス以上の利用で最大10倍まで引き上げられる。

このほか、期間中にリクルートIDとdアカウントを初めて連携したユーザーには、もれなく300ポイントのdポイントが進呈される。ポイントの進呈時期は4月末頃。