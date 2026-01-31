種族の壁を超え、まるで本当の兄弟のような関係の兄猫と赤ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で2.8万回再生され、「寝る前の、イチャイチャが可愛い」「種が違えど、本当に仲良し」「くまごろうは、ほんと怒らない優しいお兄ちゃん」「スイカ柄の大きな猫さんもいる」などのコメントが寄せられました。

ほんとうの兄弟のような「ふたり」

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、兄弟のようにじゃれあっている黒猫の「くまごろう」くんと、投稿者の息子さん。ふたりは時に、ばあばの体の上を奪い合ったり、お昼寝する前はじゃれ合ってから寝たりして、まるでほんとうの兄弟のように過ごしているそう。

お昼寝する前には……

とある日のお昼ごろ、ママさんがお出かけするということで、ふたりはお昼寝することにしました。ですが、投稿者の息子さんはあまり眠くないようで、兄猫にちょっかいを出しています。先に寝ようとした兄猫のくまごろうくんですが、ちょっかいをだされて思うように寝ることができず…。

そこで、くまごろうは息子さんのために、寝床を作ってあげたのだとか。その様子を見た息子さんは、「なにちてるのー？」と不思議そうにしていたんだそう。ですが、くまごろうは自分の安眠のためか、必死に寝床をホリホリ。まるで、「ここでしっかり寝るんだぞ」と言わんばかりの表情だったそうです。

子どもからしたらライオンのよう

赤ちゃんから見ると、くまごろうはオス猫で少し体も大きく、大人の人間にとっての、ライオンや黒豹のようなサイズ感なのかもしれません。自分と同じようなサイズ感の猫と考えると、恐怖を感じても不思議ではありません。

だけど、くまごろうは息子さんが大好き。頭で突進してこようと、枕にされようと優しく受け入れています。たまに猫パンチをする時があるけれど、決して爪を立てず、優しく触れる程度。本当に仲良しだからこそ出来ることですね。

その後、無事にふたりとも寝たようで、この光景を見るだけで癒やされます。

どんな時も一緒に過ごしている相思相愛なふたりなのでした。

この投稿には「ごろーは優しく頼れる兄貴ですね」「癒しの投稿を見れて幸せ～」「ずーっと見てられる！仲良しコンビ！」「お互いに頭スリスリして幸せそう」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、今回紹介したくまごろうくん以外にも、同じく保護猫の「たたみ」ちゃんと「ねずこ」ちゃんも含めた３匹の猫ちゃんとの日常を見ることができますよ。

