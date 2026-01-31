お笑いコンビ・ニッチェが３１日、ＴＯＫＹＯ ＦＭのラジオ番組「川島明 そもそもの話」にゲスト出演した。

パーソナリティーを務める麒麟の川島明は、結婚を決意させたのはニッチェの江上敬子だったと明かした。「私が独身の時に結婚の背中をとんでもなく押してくれて、正直半年くらい結婚早まったんです」

これに対し江上が「言った記憶が全くない」と言うと、川島は「さびしい！ これは」と声を荒げた。

川島によると、スピードワゴンが主催するライブに麒麟が出た際にニッチェも出ていて、打ち上げで江上の向かいの席になったという。

「恋愛話みたいになって、『川島さんは彼女いるんですか？』『あ〜、オレいんねん』『何年付き合ってんねん。結婚は？』つって。『いや、もうちょっと自分の立場が上がったら。レギュラー番組が』つったら、『それはもう男の都合ですよ！ ダメですよ。そんなもんエゴですよ。ずっと待ってるよ』。もうこっからため口…。こっからため口で、背中バーンたたかれて」

この江上の言葉に、川島は「はっと目が覚めて。ホンマやオレ、奥さんからね。まあ後の奥さん、彼女からね、なんにも言われなかったと」と気付いたという。江上と話している時にも「いや、（彼女は）別に結婚とか言ってないよ」と話すと、江上には「そら言わないよ！ 言えないよ、女から。アンタの夢も知ってるから」と言われたと明かした。

そこで川島は翌日、彼女にその話をすると、「向こう（彼女）は実は、向こうの親にも急かされてた。だけど言えない、と。あの人は仕事が一番の人やから、ちょっとそれ言えないんだけど」。親には「もしかしてだまされてるんちゃう？」とまで言われていたという。

彼女の話を聞いた川島は「ゴメンと。すいません、結婚させてくださいみたいな流れになったわけ」。江上は「私と飲んだ次の日ぐらいに？」と驚いていた。