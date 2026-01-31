ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間1月25日、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに2年ぶりに出席。妻・真美子さん（29）も同伴し、関係者らと昨年の激闘を労いあった。

【全身を見る】ネイビーのワンショルドレスを華やかに着こなした真美子さん、大谷選手の手を取りエスコートされる様子

晩餐会の場にふさわしく、大谷はネイビーのスーツ、真美子さんはデコルテを際立たせるようなワンショルダーのドレスと、夫婦揃って華やかなコーディネートに身を包んでいた。特に国内外で絶賛されているのが、ドレスアップした真美子さんだ。スポーツ紙記者が語る。

「大谷選手が着ていたのは、アンバサダーを務めるブランド『BOSS』のオーダーメイドのスーツのようです。また、SNS上では、真美子さんが着ていたドレスは、オーストラリアの女性向けブランド『LEO LIN』のものではないかといわれています。日本円で約27万円（関税等込み）で販売されている商品です。

また、耳元に輝く黒のイヤリングは日本のブランド『La Chiave（ラ・キアーヴェ）』のもので、お値段1万6500円。そこに、同じく日本ブランドの『divka（ディウカ）』のベロア・ボンディング・コートを合わせた"メイドインジャパン"な着こなしを披露しました。

真美子さんは普段のカジュアルな装いの印象が強いだけに、今回の華やかなファッションに目を奪われたファンが多かったのでしょう。"この夜の主役は、大谷よりも妻"や"別人級"などと称賛する海外メディアもあります」

「抑えた色同士でまとめた」「上手く崩している」

ファッション編集者の軍地彩弓氏も、夫婦のファッションに感心したようだ。大谷のコーディネートは、トレンドの"ワントーン"を抑えているという。

「ジャケットがネイビーで、シャツとネクタイは黒、ポケットチーフもネイビー系に見えますね。ジャケット、シャツ、ネクタイの色をワントーンで揃えるのが今のトレンドなので、それを意識して、抑えた色同士でまとめたのかもしれません。

ネクタイはシルクではなく、光沢のないウール系のものでしょうか。ドレスコードを守りつつ上手く崩しているのが、センスを感じさせます」

真美子さんが着ていたとされる「LEO LIN」は、オーストラリアのシドニーに拠点を置くブランドだが、クリエイティブディレクターのレオ・リン氏は中国にルーツを持ち、"東洋と西洋の融合"をテーマにしている。軍地氏が続ける。

「日本と違い、アメリカではパーティーがよく開催されるため、デパートに幅広い価格帯で多彩なドレスが販売されています。『LEO LIN』は2017年に生まれたブランドで、知名度的にはまだこれからですが、そういったデパートのドレス売り場か、またはオンラインで真美子さん、あるいはその関係者の目に止まったのかもしれません。

そこに合わせた『La Chiave』のイヤリング。メイドインジャパンのアクセサリーのチョイスには、真美子さんの"ジャパン愛"を感じます。 LAセレブのように、有名なハイジュエリーで着飾るのではなく、今回メイドインジャパンかつ誠実に作られたイヤリングを選ばれた真美子さんの"バランス感覚"は素敵ですね」

軍地氏は、「大谷選手のネイビーに合わせて、真美子さんもドレスの色を選んだのではないでしょうか。"謙虚で、それでいて華やかさを失わない"というファッションの気遣いが感じられます」と語る。

大谷夫婦の関係性が、ファッションから伝わってくるようだ。