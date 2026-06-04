日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）日本ハムの二刀流・柴田獅子投手（２０）が今季初先発として「７番・投手」として出場する。２４年ドラフト１位の２０歳が投打同時出場するのはプロ２年目で初となる。前日３日には、「（ホームランを）打ちたい。二刀流としてどうかっていうことですね。どっちも結果を出したいです」と、プロ初勝利＆プロ初本塁打を狙う。球団のレジェンドで二刀