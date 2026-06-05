敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。打者を“凍らせた”一球に米ファンは騒然としている。5-0の5回1死。大谷はバルトシュミットをカウント0-2で追い込むと、78.5マイル（約126.3キロ）のカーブを投じた。打者の