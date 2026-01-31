この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

平井拓郎、断言「世間はお前らクズのお母さんではない」バンドメンバー脱退後に絶対やってはいけないこと

ロックバンド「JUJOE」のメンバーで、元「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「38歳。解散したバンドの気持ち｜メンバーが脱退した後、絶対に言っちゃいけない一言」と題した動画を公開。バンドの解散やメンバー脱退という局面で、残された側がとるべき振る舞いについて持論を展開した。



動画で平井氏は、自身の経験として、過去に所属していたバンド「QOOLAND」が分裂したことや、事務所を辞める際に担当ディレクターと関係が悪化し、大型フェス「COUNTDOWN JAPAN」の出演当日に一言も口を利かなかったという壮絶なエピソードを明かした。そうした経験を踏まえ、メンバーが脱退したバンドが「絶対にやってはいけないこと」として、「不景気な雰囲気を絶対出さないこと」だと断言する。



平井氏は、「抜けられて落ち込んでます」や「つらいです」といった態度を見せることは、応援してくれるファンをがっかりさせると指摘。その理由として、漫画『カイジ』に登場する利根川幸雄の「世間はお前らクズのお母さんではない」というセリフを引用し、「ファンはバンドの母親ではない」と力説した。ファンはバンドの苦境を甘えさせてくれる存在ではなく、困難を乗り越えていく「物語」を応援しているのだと語る。



メンバーが減ったことでライブの規模が縮小したり、パフォーマンスの質が一時的に下がったりすることは避けられないかもしれない。しかし、ファンから「強がっている」と思われたとしても、それはむしろ歓迎すべきことだと平井氏は述べる。バンドはファンにライブという「製品」を届ける製造者であり、その過程でどのような困難があろうと、前向きなエネルギーを発信し続けることが重要だと自身の考えを示した。



最後に平井氏は、「辞めた・辞められた」という過去の選択が正解か不正解かという議論は「ナンセンス」だと一蹴。重要なのは、その選択をした後に「どういう振る舞いをしていくのか」であり、その後の行動こそが未来を決めると締めくくった。