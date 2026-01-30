1月27日、女優の松岡茉優が自身のInstagramを更新。配信ドラマのメインカットを披露したが、その近影が話題となっている。

「松岡さんは、美容医療業界を舞台にしたNetflixのドラマシリーズ『ダウンタイム』に主演することが発表されています。同作では、松岡さん演じる主人公が、仲里依紗さん演じるカリスマ美容外科医と対立する模様が描かれるようです。

今回松岡さんのInstagramに投稿されたのは、同作のイメージカット。モノクロの写真で、真っ黒の背景のなか、きりっとした松岡さんがこちらを見て立っています。松岡さんは同作で、バッサリと髪をカット。今回披露されたビジュアルでも、ショートカットの様子で写っていますが、これにはファンも衝撃を受けたようです」（芸能記者）

SNSでは「かっこよすぎる！」「こんなに似合うとは」と、これまであまり見せてこなかったショートカットの松岡に絶賛の声が届いている。

「松岡さんと医療ものといえば、2015年に放送されたドラマ『コウノドリ』（TBS系）。綾野剛さんを主演に産婦人科の世界を描き、好評に応えて2017年に第2作が放送されています。こちらでは、どこか温和なキャラクターを演じていましたが、あらすじを見る限り『ダウンタイム』では全く違った演技が見られそうです」（同前）

一方、松岡の“激変”に驚きの声が上がったのには、別の理由もありそうだ。というのも、最近では松岡の演技を見る機会自体が、かなり少なくなっているようなのだ。

「2024年に、Hey! Say! JUMPの有岡大貴さんとの結婚を発表した松岡さん。さらに、2025年には長年所属した事務所を退所し、新事務所を立ち上げています。ただ、結婚後はいったん仕事をセーブしているのか、出演本数がそれまでに比べて減っているように見受けられます。2023年はドラマ5本と映画2本に出演していましたが、2024年にはドラマ1本のみ、2025年にはドラマ2本となっています。作品を厳選していることがうかがえます」（同前）

久々に主演を務める松岡だが、満を持しての作品でどんな姿を見せてくれるだろうか。