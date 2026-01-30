元テレビ局員が警鐘「本質から目を逸らすな」効果なき1日警察署長の“形骸化”を指摘
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「メディアの報道理由が複雑過ぎる。1日警察署長に隠された大人の事情と利権構造について」と題した動画を公開。全国で恒例となっている「1日警察署長」イベントについて、その対費用効果への疑問と、メディアがこぞって報道する裏側にある「警察への忖度」について語った。
動画内で下矢氏は、春と秋の交通安全週間にあわせて行われる「1日警察署長」の実態について解説した。橋本環奈や舘ひろしといった大物芸能人が起用される華やかなイベントだが、実はそのギャラは「お車代としての1万円程度」や「交通安全協会からの寄付金数万円」などで、「ほぼノーギャラ」に近いと指摘。それでもタレント側が引き受けるのは「社会貢献というイメージアップ」や「断りづらい人間関係」があるためだと説明した。
さらに議論は、なぜテレビや新聞がニュース価値の低いPRイベントを大きく報じるのかというメディアの構造問題に及んだ。下矢氏は、その最大の理由を「警察への忖度」だと断言する。事件報道において警察は唯一無二の情報源であり、日頃から良好な関係を築いておかなければ、重大事件の際に自社だけ情報を貰えない「特落ち」のリスクがあるという。現場の記者が保身のために「警察の顔を立てる」必要があるという業界の裏事情を明かした。
一方で、肝心の交通安全への効果については、「イベントのPRとしては成功している。ただ、そのイベントが成功しているか（事故が減っているか）というとまた別の話」とバッサリ。長年行われているキャンペーン期間中でも、普段と比べて交通事故が減っているという客観的なデータは存在しないと指摘し、「本質的にどうすべきかから目を逸らさないことが大事」と、形骸化したイベントのあり方に疑問を呈して動画を締めくくった。
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
