『声優と夜あそび』MC陣集結イベントABEMA PPVにて生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』が贈るスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル2025』の昼・夜両公演を「ABEMA PPV」にて、２月28日（土）に独占生放送する。
『声優と夜あそびフェスティバル』は、今年で５回目の開催となる『声優と夜あそび』のMC陣が集結するスペシャルイベント。今年は２月28日（土）にベルサール新宿グランドにて昼・夜の部の２公演を開催し、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら夜あそび2025シーズンMC14名に加え、番組公式キャラクター・そびーが出演。「夜あそびフェスティバル〜だから声優は美しい〜」として、豪華声優陣の美しく輝く姿が見られる（!?）あそびに挑戦。番組とはひと味違う特別な“あそび”に注目。
「ABEMA PPV」では、13時からの昼の部および16時30分からの夜の部の両公演を独占生放送。またチケットの購入者全員にPPV限定特典として、昼・夜の部でそれぞれ異なる「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」および「【デジタル配布特典】サイン入りステージフォト」をプレゼント。また早期購入者特典「【映像特典】舞台裏に潜入！MCリレーインタビュー」では、MCたちが視聴者からの質問に回答。２月６日（金）23時59分までに購入いただいた方より質問を募集する。
本イベントは「ABEMA PPV」にて、１月28日（水）12時よりチケット販売を開始。各公演3,800 円、２公演の通しチケットは7,000円（すべて税込）で購入・視聴することができる。なお、チケットを購入された方は、放送後も【昼の部】【夜の部】ともに３月31日（火）23時59分まで見逃し配信で本編を視聴することが可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
