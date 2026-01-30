ホンダ新型「“格安”SUV」

ホンダと中国東風汽車の合弁会社である「東風ホンダ」は2026年1月8日、SUV「HR-V」の改良モデルを発表しました。

日本でHR-Vといえば、1998年に「ワゴンでも、クーペでもない新しいジャンルのコンパクトカー」としてデビューした初代モデルを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

【画像】超カッコいい！ ホンダ新型「“格安”SUV」を画像で見る（77枚）

Hi-rider Revolutionary Vehicle（ハイライダー・レボリューショナル・ビークル）を略した初代HR-Vは、若者層を主なターゲットとして開発されました。当初は3ドアのみでしたが、1999年に実用性を高めた5ドアが追加され、個性的なスタイリングと相まって一定の支持を獲得しました。

日本では2006年をもって絶版になりましたが、海外では現在もこの車名が使われています。たとえば日本で「ヴェゼル」や「ZR-V」として販売されているモデルは、仕向け地によってHR-Vとして展開されています。

中国市場におけるHR-Vは、ZR-Vの顔を変えたモデル、つまりZR-Vの姉妹車として展開されています。

今回発表された改良モデルでは、エクステリアデザインの一部変更とエンジンラインナップの整理が行われました。

全長4569mm×全幅1840mm×全高1611mm、ホイールベース2655mmというボディサイズは従来モデルと同じですが、フロントグリルが横基調からハニカム状に変更されたことで、力強い印象が強まりました。

パワートレインは最高出力182馬力、最大トルク240Nｍを発生する1.5リッター直列4気筒ターボエンジンにCVTを組み合わせています。従来モデルに設定されていた2リッター直列4気筒エンジンをベースとしたハイブリッド「e：HEV」はなくなり、ガソリン車に一本化されました。

ボディカラーはホワイト、ブラック、ダークブルー、ベージュの全4色。装備の違いによるグレードは「Pro」と「Max」の2種類を設定します。

価格はProが10万9900元（約240万円）、Maxが11万2900元（約250万円）。従来モデルより価格設定を低く抑えたほか、リニューアル特典としてコネクテッドサービスに対応した毎月3GBの無料データ通信などが提供されます。

電動化が進むなかで、エンジン車に一本化されたHR-V。コストパーフォーマンスを高めることで、若者層の取り込みを図れるかに関心が集まりそうです。