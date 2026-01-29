

岡山県産イチゴをPRするウエストランドの2人

岡山県津山市出身のお笑い芸人、ウエストランドの2人が29日、東京で岡山県産のブランドイチゴをPRしました。

東京・新橋にある岡山県のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」でのPRイベントです。

イベントには「M－1グランプリ」で優勝した津山市出身のお笑い芸人・ウエストランドの2人と、Z世代から注目を集める岡山出身のインフルエンサー「りーちむ」さんらが出席し、県産のブランドイチゴ「晴苺」をPRしました。

きれいな色や形に加え、甘さや香りにも特徴がある「晴苺」。そのお味は？

（ウエストランド／河本太さん）

「イチゴが甘すぎないから生クリームとすごく合う！」

（ウエストランド／井口浩之さん）

「イチゴの甘さが上品な甘さだからこれがめちゃくちゃ合う」

2025年10月に「おかやま晴れの国大使」に就任したウエストランドの2人。大使としての今後の意気込みを聞かれると……

（ウエストランド／井口浩之さん）

「どんどん広められるように隙あらば言っていきます。これからは全番組で岡山と晴苺の話をなんとかねじこんでいって……」

（ウエストランド／河本太さん）

「いやもう減るぐらい言う、あいつ番組呼ぶの辞めようってなるぐらい晴苺のことばっかり」