【プレイ禁止】 2026年夏発売予定

SCRAPは、Steam用絶対に遊んではいけないゲーム「プレイ禁止」の発売時期を2026年夏に決定した。

「プレイ禁止」は、SCRAPと「Fate/Grand Order（FGO）」などを手掛けた塩川洋介氏が代表を務めるファーレンハイト213が共同で開発中の新作ホラーゲーム。2025年4月13日の告知解禁直後から大きな反響を呼び、1月の時点でSteamのウィッシュリスト登録数は22,000を超えた。さらにYouTubeで公開されたトレーラーの再生回数は19万再生を突破している。

また、台湾にて開催中のイベント「アジア太平洋ゲームサミット Asia Pacific Game Summit 2026」に塩川洋介氏が登壇し、本作の対応言語に中国語（繁体字）が追加されることを発表。対応言語は、すでに発表されている日本語、英語、中国語（簡体字）に中国語（繁体字）が加わり、計4言語となった。

発売時期の解禁と対応言語の追加にあわせ、新たなゲーム画面も公開された。

【「プレイ禁止」概要】

2000年代にインターネット上で「プレイ禁止」と噂され、その後まもなく閉鎖された都市伝説的ブラウザゲーム「ゲエむ」。本作は、そのデータを発掘、復元し、販売したものです。提供者であるSCRAPは「ゲエむ」の制作には一切関与しておらず、プレイした場合に起きるいかなる事象に対して一切の責任を負いません。取り扱いには十分に注意してください。

【データを復元しているSCRAP社員Aのコメント】

復元を進めていく上で、新たなゲームを見つけることができましたのでゲーム画像を公開します。学生時代に見たことのあるものだけではなく、初めて見つけたものもあり、改めて「ゲエむ」の奥深さに驚きました。

発表当時は、正直ここまで広がることを想像していませんでした。対応言語に中国語（繁体字）が決まった今、あの頃と同じような気持ちかと聞かれると少し迷います。嬉しさが消えたわけではありませんが、世界中の人々に、このゲームがどんな形で届いていくのかを無視できなくなりました。それでも作業を止めないのは、途中で目を逸らすほうがもっと無責任だと感じるからです。

ようやく復元完了の目処が立ってきました。順調に行けば、この夏にはみなさまに楽しんでいただけるようになるはずです。ウィッシュリストに登録の上、続報をお待ち下さい。

「プレイ禁止」ゲーム概要

ジャンル：絶対に遊んではいけないゲーム

対応機種：Steam

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

発売日：2026年夏予定

プレイ人数：1人

プレイ時間：不明

操作方法：指

開発：ファーレンハイト213

企画・販売：SCRAP

【『プレイ禁止』|1stトレーラー】

(C)SCRAP All rights reserved.